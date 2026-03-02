【iPhone 17e】 3月11日 発売予定 価格： 256GB 99,800円 512GB 134,800円 Appleは3月2日、新型スマートフォン「iPhone 17e」を発表した。3月11日発売予定で、価格は256GBが99,800円、512GBが134,800円。予約注文は3月4日午後11時15分より。 「iPhone 17e」は、2025年9月に発売された「iPhone 17」シリーズの廉価モデル。現在販売されている「iPho