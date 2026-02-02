自社AIシステムを外注するというAppleの決定に従業員が不満を抱き、同社から人材の流出が相次いでいるとBloombergが報じました。2026年1月前後だけでも4人の著名な人員がGoogleのAI研究企業DeepMindやMetaに移籍しているとのことです。Apple Faces AI Talent Exodus as Top Siri Leader Joins Google DeepMind - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-30/apple-loses-more-ai-researchers-and-a-siri-executi