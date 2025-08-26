女性アイドルグループ「iLiFE！」が26日、公式サイトを更新。リーダーの心花りり（26）の降格処分と一定期間のペナルティを発表した。グループ初の東京・日本武道館公演を直前にして、メンバーの処分が相次いでいる。

「心花りりに関するお知らせ」と題してサイトを更新。「この度は事務所規定に抵触する不適切な行動により、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後につきましてはiLiFE！のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しましたことをご報告させていただきます」と発表した。

心花をめぐっては、男性とハグをしていると思われる動画が流出していた。公式サイトは「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります」と報告。「なお本件に関してまして、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼びかけた。

「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします」と伝えた。

iLiFE！は2020年に結成。TikTokで楽曲が話題となるなど、若い世代を中心に人気を集めている。明日27日には初めての日本武道館公演を予定している。しかし、SNSでメンバーの那蘭のどかと男性との2ショット写真が拡散され、武道館公演2日前の25日に那蘭の武道館公演をもっての脱退を発表していた。