【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46が4月8日、日本武道館で開催された日本大学入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露。このサプライズ出演は乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現した。【写真】乃木坂46、日大サプライズ登場◆乃木坂46、日本大学入学式にサプライズ出演厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは