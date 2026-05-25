お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加が、25日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。“大ファン”との共演で、冒頭から大号泣する一幕があった。【写真】共演で大号泣！ぼる塾・田辺智加の”推し”が美スタイル披露この日は、アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1年ぶりに登場。11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の日本武道館公演をもって卒業することになったが「本当は『ラヴィッ