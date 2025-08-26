ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡µåÃÄ2¿ÍÌÜ3´§²¦¤Ø¡¢¥Ð¡¼¥¹»á¤«¤é¥¨¡¼¥ë¡Ö¼«¿®¼º¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿®¤¸¤Æ¡×
¡¡¡ÖÌÔ¸×»Ë¾åºÇ¶¯¤Î½õ¤Ã¿Í¡×¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹»á¡Ê71¡Ë¤¬¡¢32ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¡¢ËÜ»æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂÇÎ¨¤¬Æ±9°Ì¤Î¡¦274¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï85¡¢86Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹»á°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë3´§²¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò16¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢26Æü¤«¤é¡¢²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥ÉºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ëDeNA3Ï¢Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ºå¿À»Ë¾åÍ£°ì¤Î3´§²¦¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¹»á¤¬¡¢Í¥¾¡¤È¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤àÌÔ¸×¤Î4ÈÖ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥¹»á¤Èº´Æ£µ±¤Ï¡¢Æ±¤¸º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤ËÃÂÀ¸Æü¤¬3·î13Æü¡£¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤ò¸ß¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï24Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢½Ð¾ì9»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë32¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤À¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¹»á¤Ï¼«¿È°ÊÍè¤Î¸×¤Î3´§²¦ÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÇÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¡Êµó¤²¤Æ¡Ë¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÇÎ¨¤À¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¡¦296¡£º´Æ£µ±¤Ï12Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¦289¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÄãÄ´¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï9°Ì¤Î¡¦274¡£¼ÍÄø·÷¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¡¼¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÂÇÅÀ¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤Æ¤ëµå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ëµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï85Ç¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ë¤ÈÁè¤Ã¤¿¡£8·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç²¬ÅÄ»á¤¬¡¦365¤È¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹»á¤Ï¡¦354¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î10Æü¤Ë¥Ð¡¼¥¹»á¤¬3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÊÑ²½µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤±¤É¡¢¿ô»ú¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é»Íµå¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡·î´ÖÂÇÎ¨¡¦323¤À¤Ã¤¿5·î¤ËÈæ¤Ù¡¢Æ±¡¦222¤Î8·î¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤ÎÂÇµåÊý¸þ¤Ï±¦¤Ë26ËÜ¡¢Ãæ¤¬30ËÜ¡¢º¸¤â22ËÜ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î¤Ï±¦25¡¢Ãæ13¡¢º¸8¤ÈÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¡¼¥¹»á¤Ï¡ÖÌµÍý¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Èà¤ÎÎÏ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÌÔ¸×2ÂåÌÜ¤Î3´§²¦ÃÂÀ¸¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¡£ÊÆ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£ºß½»¤Î¥Ð¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Çºå¿ÀÀï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÇØÈÖ¹æ8¤ÎÂÇÀÊ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë
¡¡¢ã¿¹²¼¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²÷²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¢ä
¡¡¡»¡Äºå¿À¿¹²¼¤ÏÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î²÷²»¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï18¹æÀèÀ©2¥é¥ó¡¢24Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤âËþÎÝÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾å¤êÄ´»Ò¤Î25ºÐ¡£26Æü¤«¤é¤ÎDeNA¤È¤ÎÅ¨ÃÏ3Ï¢Àï¤Ø¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡£¤É¤Î»î¹ç¤È¤«¡¢¥í¡¼¥É¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÙÁ³¼«¼ã¤ÇÎ×¤à¡£ÌÜ²¼¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ16¡£85Ç¯¤Ë¥Ð¡¼¥¹»á¤¬Ã£À®¤·¤¿µåÃÄµÏ¿¡Ö22¡×¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£