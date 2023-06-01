◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神は10日のDeNA戦（甲子園）に3―0で勝利し、連敗を2で止めた。4番・佐藤輝明内野手（27）が1―0の6回1死無走者でバックスクリーン左へ豪快なソロ本塁打。「NPBマザーズデー」として開催された一戦で、虎の“孝行息子”がリーグ最速の10号に到達した。球団史上3人目で、左打者に限れば球団初の6年連続2桁本塁打をマークし、打率、打点とともに主要3部門トップに君臨。チ