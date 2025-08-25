½ä¶È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æà¨ÃîÎà¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡Ä¡ª ¸µËëÆâ¡¦¾È¶¯¡Ö¸Î¿ÍÌ¾µÁ¤ÇÃó¼ÖÉ¸¾Ïµ¶Â¤¤«¡×¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ÎÂÕ¤±ÊÊ
¡Öµ¶Â¤¤·¤¿É¸¾Ï¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç³Ú¤À¤Ã¤¿¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÎÏ»Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤³¤¦¶¡½Ò¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£ËÜ½ê½ð¤¬£¸·î18Æü¤Ëµ¶Â¤Í°õ¸øÊ¸½ñ¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦³ÊÆ®²È¤ÎÎëÌÚæÆµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤À¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾È¶¯¤Î»Í¸ÔÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÎÏ»Î¡£ºÇ¹â°Ì¤ÏÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¤ÇºòÇ¯£³·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£¾È¶¯¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤òµ¶Â¤¤·¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤ÏºòÇ¯£··î21Æü¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¾È¶¯¤Ï¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ë¡¢µ¶¤ÎÉ¸¾Ï¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é°ãË¡Ãó¼Ö¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢É¸¾Ï¤Ë¤Ïµ¶Â¤ËÉ»ß¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤µ¤é¤ËÉ¸¾Ï¤ÎÌ¾µÁ¤Ï¸Î¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ÎÆüÉÕ¤â½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾È¶¯¤Ë¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¶¤ÎÉ¸¾Ï¤Ç°ãË¡Ãó¼Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¶Â¤É¸¾Ï¤Ï¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸ý¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¾È¶¯¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿¡Ç95Ç¯£±·î17Æü¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢»Õ¾¢¤¬¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈïºÒÃÏ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é»Í¸ÔÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¿ÈÄ¹169Ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ë¼èÁÈ¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¾®Ê¼ÎÏ»Î¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂÕ¤±ÊÊ¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏÃ¹¥¤¤Î¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¡¢ÀèÇÚÎÏ»Î¤«¤é¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¶Ø»ß¡Ù¤È¸ý¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÕ¤±ÊÊ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç22Ç¯10·î¤Ç¤¹¡£¾È¶¯¤ÏÆ±·î¤Ë·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ä¶È¤ò¡ØÙ¨Åí¤Î¼ð¤ì¤Ë¤è¤ëÈ¯Ç®¡Ù¤òÍýÍ³¤ËµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÊóÆ»¡Ê¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡ÙÆ±Ç¯12·î15Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à¨ÃîÎà¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾È¶¯¤Ï¼«Âð¤Ç¥Ø¥Ó¤ä¥È¥«¥²¤ò»ô¤¦¤Û¤É¤Îà¨ÃîÎà¹¥¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾È¶¯¤ÎÍ§¿Í¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½£Ø¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï½ä¶È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¾È¶¯¤ò¸·½ÅÃí°Õ¡£¾È¶¯¤Ï¡¢½ä¶ÈÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿11·î¾ì½ê¤ò15ÀïÁ´ÇÔ¤È¤¤¤¦»¶¡¹¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
à¨ÃîÎà¥¤¥Ù¥ó¥È¸«¤¿¤µ¤Ë½ä¶È¤ò¥µ¥Ü¤ê¡¢µ¶¤ÎÉ¸¾Ï¤òºî¤ê°ãË¡Ãó¼Ö¡Ä¡Ä¡£»Õ¾¢¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿»Í¸ÔÌ¾¤¬µã¤¯¹ÔÆ°¤À¤í¤¦¡£Âç¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÎÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¶¤ÎÉ¸¾Ï¤òÃÖ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÉ¸¾Ï¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ÎÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¶Â¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡£ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÈÂÎ¤Î¾®¤µ¤µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
£¸·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á÷¸¡¤Ç¡¢¾È¶¯¤Ï¸îÁ÷¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ç½ª»Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£