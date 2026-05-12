大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】霧島が手にした「弁当箱」のような懸賞束今場所の懸賞申し込みが過去最多の4241本、総額にして2億9687万円に達するなど注目度の高さがうかがえる大相撲五月場所。二日目の結びの一番、勝利した大関が手にした“異様な厚み”の懸賞束に対し「弁当箱みたいな懸賞束」「懸賞えぐっ」などファンから“ドン引き”気味の反応が相次いで寄せられる一幕があった。注目を集