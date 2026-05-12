＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】力士が危機を回避した「ものすごい」受け身幕下の取組で、押し出された力士が土俵下へ頭から真っ逆さまに落下する“あわや”の場面があった。顔面を地面に打ちつけるも、咄嗟の受け身で危機は回避。その身体能力に「危ねえ」「すごい身のこなし」と驚きの声が寄せられた。幕下二十枚目・碇潟（伊勢ノ海）と幕下二十枚目・鶴英山（音羽山）の一番。立ち合い鋭く当た