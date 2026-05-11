＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】力士の“背後”に凛とした装いの女性アスリート大相撲五月場所の二日目は高須クリニックの高須克弥院長やパートナーで漫画家の西原理恵子氏らが観戦に訪れたことで注目を集めたが、一部ファンの間で話題を独占した一人の女性アスリートの“凛とした”装いにも密かな注目が集まった。問題のシーンは前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が前頭十枚目・朝乃山（高砂）を