県勢では春夏連覇した2010年の興南以来

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利。同校としては初、県勢としては2010年の興南以来15年ぶりの夏の甲子園制覇となった。

沖縄尚学は初回に1点の先制を許すが、直後の2回2死二塁のチャンスで阿波根裕外野手（3年）が左翼線へ同点二塁打。6回には2死二塁で4番・宜野座恵夢捕手（3年）の左前適時打で勝ち越しに成功した。さらに8回にも再び宜野座の適時二塁打で3点目を挙げた。

投げては先発の新垣有絃投手（2年）が8回途中1失点の好投。8回2死からは、同じく2年生の左腕・末吉良丞投手が登板。9回には自らの失策もあり1死一、三塁のピンチを招いたが、最後は併殺で締めた。

沖縄尚学は1999年、2008年に選抜を制しているが、夏の甲子園優勝は初めて。沖縄県勢では島袋洋奨投手を擁した興南が春夏連覇した2010年以来2度目の夏優勝となった。

対する日大三は2011年以来14年ぶり3度目の優勝まで後1勝としていたが、決勝で涙を流した。（Full-Count編集部）