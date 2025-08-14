夏の甲子園2025
『夏の甲子園2025』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年8月27日
2025年8月23日
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甲子園の決勝中に沖縄で異変…観光客がほぼ通らない場所で車と人が消える
沖縄では決勝中、普段は渋滞が慢性化している地域も交通量が減ったそう
THE ANSWER
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「育ててくれてありがとう」沖縄尚学の主将・真喜志拓斗が母へ感謝
スタンドで優勝を見守った同日が誕生日の母へ感謝の言葉を口にした
日テレNEWS NNN
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夏の甲子園・沖縄尚学が日大三下し初優勝 県勢としては興南以来15年ぶり
沖縄尚学が日大三に3−1で勝利し、初の夏の甲子園優勝を飾った
フルカウント
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広陵には厳しく母校には甘い？TBS井上貴博アナに視聴者違和感
広陵高校の問題を厳しく追及したが、視聴者からは違和感を訴える声が
週刊女性PRIME
2025年8月22日
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甲子園決勝、那覇空港が異例の時間外対応を発表「素晴らしい」称賛の声
前日22日には、那覇空港が異例の時間外対応を発表
THE ANSWER
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甲子園でファンに広がった虚無感 22日は休養日で、残りは決勝の1試合
休養日のため、SNSでは「甲子園ロスです」と虚無感を嘆く声が続出
フルカウント
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広陵野球部は「現在の1、2年生による暴力やいじめがない」TBS番組で報道
高校は現在の1、2年生による暴力やいじめなどがないことを確認したという
スポーツ報知
2025年8月21日
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甲子園出場辞退の広陵 野球部の1〜2年生は暴力などの問題がないと確認
学校側は、野球部員全員にアンケートを実施したことも発表
FNNプライムオンライン
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日大三が14年ぶり決勝進出…県岐阜商の進撃を止めた 夏の甲子園
日大三の決勝進出は、優勝した2011年以来14年ぶりのこと
スポニチアネックス
2025年8月19日
2025年8月16日
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高校野球、山梨学院が初のベスト8進出 京都国際は2年連続Vを目指す
抽選の結果、19日からの準々決勝は「超豪華カード」からの開幕
フルカウント
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広陵高校の問題に見解述べた開星高校の監督「やくざ監督」の異名も
開星高校の野々村直通監督が14日の試合後の取材で口を開いた、と筆者
週刊女性PRIME