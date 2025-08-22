事前購入で当日着用も！ULTRA JAPAN 2025 公式グッズのテーマはスポーツ×ファッション


9月2日までの決済で当日着用も可能


2025年9月13日（土）、14日（日）の2日間、TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）で開催される「ULTRA JAPAN 2025」の公式グッズがいよいよ発売。

今回のアイテムは、「アメリカンスポーツウェア」や「モータースポーツウェア」から着想を得たデザインをベースに、ULTRA “JAPAN”ならではの日本らしさを織り交ぜているのが大きな特徴です。

9月2日（火）までに決済すれば当日前に商品が届くので事前購入がおすすめ。今夏トレンドのスポーツMIXスタイリングで、ファッションからもULTRA JAPANを楽しめます。





デイリーにも着られる、ストリート映えするデザイン


アメリカのスポーツリーグで見られるようなチームロゴ、背番号、大胆なカラーブロック、パワフルな文字デザインを採用しストリート映えも抜群。

各アイテム、ナイロンやメッシュ、光沢感ある生地など素材や仕様にこだわり、動きのあるグラフィックと素材を組み合わせることで、エッジの効いたデザインに仕上がっています。

左からULTRA JAPAN 10thユニフォーム、ULTRA JAPAN 10th クロップドユニフォーム、レーシングシャツ


「海外カルチャー×日本の美意識」が放つ存在感


今回とくに意識されたのが“日本的要素”。伝統的な和モチーフや日本語をデザインとして捉えながら、ULTRA JAPANならではのクールなニュアンスが散りばめられています。

海外から見た日本のカルチャーと日本独自の感性がミックスされたスタイルは唯一無二！

左からULTRA JAPAN 東京キャップ、クロップド Tシャツ


DRAGON Tシャツ、クロップド ポロシャツ


ナップサック（左下）、フラッグ（右上）、ビーチタオル（右下）


会場限定販売のラインナップTシャツは完売の予感


毎年恒例のラインナップTシャツは、売り切れも予想される人気アイテム。ぜひ会場に赴いて手に入れてください。

【会場限定販売】ULTRA JAPAN 2025 LINE UP Tシャツ


公式グッズはULTRA JAPAN SHOPで販売