事前購入で当日着用も！ULTRA JAPAN 2025 公式グッズのテーマはスポーツ×ファッション
9月2日までの決済で当日着用も可能
2025年9月13日（土）、14日（日）の2日間、TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）で開催される「ULTRA JAPAN 2025」の公式グッズがいよいよ発売。
今回のアイテムは、「アメリカンスポーツウェア」や「モータースポーツウェア」から着想を得たデザインをベースに、ULTRA “JAPAN”ならではの日本らしさを織り交ぜているのが大きな特徴です。
デイリーにも着られる、ストリート映えするデザイン
アメリカのスポーツリーグで見られるようなチームロゴ、背番号、大胆なカラーブロック、パワフルな文字デザインを採用しストリート映えも抜群。
各アイテム、ナイロンやメッシュ、光沢感ある生地など素材や仕様にこだわり、動きのあるグラフィックと素材を組み合わせることで、エッジの効いたデザインに仕上がっています。
左からULTRA JAPAN 10thユニフォーム、ULTRA JAPAN 10th クロップドユニフォーム、レーシングシャツ
「海外カルチャー×日本の美意識」が放つ存在感
今回とくに意識されたのが“日本的要素”。伝統的な和モチーフや日本語をデザインとして捉えながら、ULTRA JAPANならではのクールなニュアンスが散りばめられています。
海外から見た日本のカルチャーと日本独自の感性がミックスされたスタイルは唯一無二！
左からULTRA JAPAN 東京キャップ、クロップド Tシャツ
DRAGON Tシャツ、クロップド ポロシャツ
ナップサック（左下）、フラッグ（右上）、ビーチタオル（右下）
会場限定販売のラインナップTシャツは完売の予感
毎年恒例のラインナップTシャツは、売り切れも予想される人気アイテム。ぜひ会場に赴いて手に入れてください。
【会場限定販売】ULTRA JAPAN 2025 LINE UP Tシャツ
公式グッズはULTRA JAPAN SHOPで販売
■関連記事
・BTSに宇多田ヒカル、『ONE PIECE』主題歌も ULTRA JAPANで会場を沸かせた「意外な選曲」
・写真だけで圧倒されるフェス『ULTRA JAPAN』、10年の熱狂をまとめてみた
・え、この曲もEDM？ 実は日常にあふれるダンスミュージックの魅力完全ガイド
・「安全でクリーン」「女性も安心して参加できる」一度行ったらファンになる！ 参加者が語る「はじめてのULTRA JAPAN」
・「フェスで心が軽くなる」？ 精神科医・遠迫憲英が語る、ダンスミュージックの意外な効能
