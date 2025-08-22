この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

台風シーズンになると心配になるのが「雨漏り」。実際、中古住宅を検討している方の多くが、雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きといった不具合を気にしています。

特に雨漏りは資産価値にも直結し、購入検討者が敬遠する要因にもなります。そこで今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが「雨漏りリスクが高まりやすい家の特徴」を5つ紹介します。



■特徴① 15年以上外装のメンテナンスをしていない

雨漏りは外から入ってくるため、屋根や外壁の劣化は直接リスクに結びつきます。

一般的に12～13年ほどで外回りの劣化が目立ち始め、15年以上経過すると誰が見ても分かるほど劣化が進行。築15年～20年あたりから、実際に雨漏りが増える傾向があります。定期的な点検とメンテナンスは必須です。



■特徴② 屋上・天窓・軒ゼロの住宅

屋上（フラットルーフ）や天窓は見た目や機能性のメリットがある一方、防水や周囲の劣化に気づきにくく、雨漏りの原因になることがあります。

また「軒ゼロ住宅」は、壁に直接雨が当たりやすく、ある調査では軒が深い住宅に比べて雨漏りリスクが約5倍というデータも。デザイン性や敷地効率と引き換えに、メンテナンスの重要度が高まる構造です。



■特徴③ バルコニーやベランダに物が多い

屋上同様、バルコニーやベランダは雨水を受けやすい構造。床面の防水が劣化しても、物が多く置かれていると状態確認ができず、補修のタイミングを逃すことがあります。常に床面が見える状態を保つことが大切です。



■特徴④ 外構や庭が荒れている

庭や外構が荒れている家は、建物外回りの点検もしづらくなります。結果として屋根や外壁の異常に気づかず、雨漏りの発見が遅れがちに。外まわりを整えることも、雨漏り予防の一環です。



■特徴⑤ 空き家期間が長い

空き家は日常的な目配りがないため、台風などで破損しても気づかず放置されることがあります。その間に雨水が浸入し、被害が拡大してしまうことも。定期的な見回りや管理が欠かせません。



まとめ

雨漏りは一度発生すると補修費用が高額になるだけでなく、放置すれば構造部分まで被害が及ぶ可能性があります。

株式会社さくら事務所のホームインスペクションでは、屋根や外壁、防水層の状態を第三者の視点で点検し、早期発見・早期対応をサポートしています。

中古住宅の購入や、長く安心して暮らすためのメンテナンス計画の参考に、専門家のチェックを受けてみてはいかがでしょうか。

