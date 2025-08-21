チェルシーに所属するMFカーニー・チュクウェメカ（21）は今夏様々なクラブのターゲットに挙げられている。



2022年夏にアストン・ヴィラからチェルシーにやってきた同選手だが、同クラブではここまで公式戦32試合の出場に留まっており、定位置を確保することができていない。昨シーズンの途中にはドルトムントへのレンタル移籍を果たしていた。



ドルトムントでは公式戦17試合に出場した同選手は今夏の去就が注目されており、チェルシーから退団する見込みとなっている。英『Daily Mail』によると、ドルトムントは当初再びレンタル移籍を打診したようだが、これはチェルシーに拒否された模様。





チェルシーは今夏チュクウェメカを売却することを望んでおり、レンタル移籍は受け付けない姿勢だと考えられている。また同メディアによると、4000万ポンド程度の移籍金を要求するという。ドルトムントやナポリ、ウェストハムといったクラブが同選手の獲得に興味を示しているなか、ユヴェントスも獲得リストに入れたとのこと。ユヴェントスはノッティンガム・フォレストへの移籍が濃厚なドウグラス・ルイスに代わる存在としてチュクウェメカを高く評価しているようだ。争奪戦が予想されるチュクウェメカだが、チェルシーの要求額を満たすオファーを出すクラブは現れるだろうか。