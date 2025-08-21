4回に5連打浴び崩れる…被安打9は自己ワーストタイ

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地デンバーで行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季10度目のマウンドは、4回で66球を投げて9安打3奪三振5失点で降板。8回には代打を送られ試合を退いた。打撃成績は2打数1安打1四球だった。

初回の第1打席では初球をいきなり捉え、右翼線への二塁打とした。3回1死一塁の第2打席では中飛に倒れ、5回の第3打席では四球だった。

投げては初回は3者凡退の立ち上がりも、2回にはベックにカットボール、モニアックにフォーシームをそれぞれ中前に弾き返され、1死一、二塁からドイルに左翼への適時二塁打を許して失点。アルシアの犠飛で2点目を奪われた。リッターは空振り三振に仕留めたが、この回23球を要した。

3回は3者凡退に抑えたが、4回に落とし穴が待っていた。先頭ベック、バーナベルに連打を浴び、守備が乱れる間に3点目を失うと、続くモニアック、ドイルにも連打を許した。続くアルシアの痛烈な打球は大谷の右脚を直撃し、場内は騒然。大谷は足を引きずり、トレーナーらが駆け付けた。

それでも大谷は交代せず、投球練習で状態を確認して続投。しかし1死を奪った後にフリーマンに右前適時打を許して5失点目を喫し、マウンドでは膝に手をついてガックリとうなだれた。5回のマウンドには上がらず、またも5回を投げ切れずに降板となった。

被安打9本は2021年9月10日（同11日）のアストロズ戦に並び、自己ワーストタイ。この日の最速は99.1マイル（約159.5キロ）だった。

8回には代打にコールが送られ、大谷は試合を退いた。メジャー通算1000試合目となった試合は、悔しい結果に終わった。21日（同22日）のカード最終戦は休養日になるとロバーツ監督が説明している。（Full-Count編集部）