NHKの看板番組「ニュース7」に大抜てきされたその矢先、不倫報道で画面から姿を消した畠山衣美（えみ）アナ。だが、ここにきて職務に復帰するとのうわさが聞こえてきた。彼女は“被害者”ともいうべき立場にあり、気の毒にも男の悪い手管にただだまされていたそうなのだ。

【写真を見る】年下既婚男性とキスする姿が報道された「畠山衣美アナ」

身を寄せ合ったり、キスしたり……

午後7時に始まる「ニュース7」は月〜木曜のキャスターを副島萌生（めい）アナが、金土日祝を森下絵理香アナが務める。畠山アナは今年4月から、森下アナの下で金土日祝のリポーターを担うことになった。が、

「4月中旬、週刊文春に不倫をすっぱ抜かれまして」

と言うのは、NHKアナウンス室の関係者。

「相手は『ニュースウオッチ9』のディレクターで、2015年入局の畠山より2年後輩のA。略奪不倫と書かれたのも無理はありません。畠山は独身でもAは既婚者、しかもその妻は身重だったわけですから」（同）

A氏は畠山アナの自宅マンションから出勤し、3月にはディズニーランドでデート、はたまた北海道へと旅行。身を寄せ合ったりキスしたり。幸せそうな表情を見せる畠山アナの写真が何点も載った。

「結果、畠山は出演を控える措置が取られました。番組に出たのは4月半ばまでの数回だけだったことになります。後任は『おはよう日本』など他番組のアナ複数による応援で埋め合わせている形です」（同）

畠山アナは“被害者”

だが、NHK公式サイトの「アナ一覧」をのぞくと、畠山アナは東京アナウンス室になお所属し、出演番組も「7」となっている。不祥事には厳格なNHKにして、なぜなのだろう。事情に通じる関係者が語るには、

「調査したところ、畠山は被害者だった。悪いのはA、つまり男の側でした」

一体、どういうことか。

「畠山はAから“妻はいたが離婚した”と聞かされ、それを信じていた。独身だと思っていたのです」（同）

これは決して、虫のいい弁明などではなかった。

「畠山の言い分をAは全面的に認めました。自分が偽りの言葉を口にし、彼女をだまし続けたのは事実だ。そう白状したのです」（同）

お沙汰は下った。問題はほぼ完全にA氏にあると。だから畠山アナは番組降板ともなっていないわけだ。

「畠山も脇が甘かった面はあります。でも、Aは同僚やスタッフらに奥さんを紹介するなど、今思えばとんでもなく危ない橋を渡っていた。いつ畠山の耳に入るか知れたものではないですからね。Aの奥さんについて“探偵社に勤めている”と聞かされた者もいるようで、なおさら“身辺調査のプロの妻がいながら、浮気なんて火遊びが過ぎる”とあきれられています」（同）

アナとして本格復帰へ

一時謹慎していたというA氏は恐れ多くも社会番組部に残留できたが、気になるのは畠山アナの現在。

「先の参院選前には資料集めを手伝っていましたよ」

とは、別のアナ室関係者。

「投開票日の特番を担当するアナ向けの資料作りです。また、ラジオセンターにも出入りしています」（同）

ラジオ、とは？

「さすがに画面に出るのは早いという判断かと。まずはラジオでのナレーションの仕事から、アナとして近々に本格復帰する見込み。テレビはそれからですね」（同）

本人には幸いだろう。

「畠山はエース格なんです。『7』の副島、森下、畠山は同じ15年入局組ですが、畠山だけは営業職で入り、途中、異例の担務変更でアナに抜てき。仕事熱心で現場レポや原稿読みもうまく、周囲の評価はピカ一です。23年4月に『ウオッチ9』のリポーターに取り立てられてAと出会ってしまうものの、今年4月に『7』メンバーへとトントン拍子で大出世。『7』リポーターからキャスターに転じた森下と同様に、次はメインを担うと目されていた。局内の期待は大なのです」（同）

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載