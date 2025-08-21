今すぐ買いに走りたーーーいッ！【ローソン】300円以下で贅沢気分♡「新作スイーツ」

【ローソン】のスイーツは、お値段以上の贅沢感を感じられるのが魅力かも。今回は300円以下でも、食感や味わいの満足度が高そうな「新作スイーツ」を紹介します。どれも手軽に食べやすいから、ちょっとしたティータイムのお供にぴったり。

もっちり & なめらか！「どらもっち（こしあん & ホイップ）」

ローソンの定番人気スイーツ「どらもっち」に、新作「こしあん & ホイップ」が登場！ 長芋入りのふっくらもちもちの薄皮生地が包むのは、北海道産小豆を使用したこしあんとホイップクリーム。甘さ控えめのあんとクリームのバランスがよさそうです。冷やして食べるのがおすすめ。

とろける口どけに癒やされる「プレミアムロール とろける2層のレアチーズ」

真っ白なロールケーキ生地に、ふわっと軽い2層のクリームを合わせた、見た目も味も上品な一品。実食してみると、ほどよく酸味のあるふわふわクリームと、とろける食感のレアチーズクリームが重なり合い絶妙なバランスに。夏のティータイムにもぴったりな、クオリティの高い満足感のあるスイーツです。

和の香ばしさとほろ苦さが広がる「お抹茶カヌレ 狭山茶 & つぶあんホイップ」

「お抹茶カヌレ 狭山茶 & つぶあんホイップ」は、スイーツ男子こと@hifumi4さんいわく「関東限定スイーツ」とのこと。そのビジュアルはまるでカヌレのケーキ！ トップは抹茶チョコでコーティングされており、中にはつぶあんホイップをサンド。和素材との組み合わせが新鮮で、食後に日本茶と一緒に楽しむのもよさそうです。

香ばしい生地ととろけるショコラの贅沢感「とろけるミルクショコラシュー」

筆者も沼った「とろけるミルクショコラシュー」。香ばしく焼き上げたシュー生地に、とろっとしたミルクショコラクリームがたっぷり詰め込まれていて、一口食べれば笑顔がとまりません！ 重すぎず軽すぎず、ふんわりとちょうどよいバランスの絶品スイーツです。ぜひ堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里