5月9日は「アイスクリームの日」。夏の訪れを前に、新作アイスが続々登場しています。中には「つゆだくアイス」も…一体どんなアイスなのでしょうか?【写真を見る】凍らないソースがたっぷり？新作アイスが続々1位は不動の「バニラ」2〜5位は…アイスの好きな味ランキング山内あゆキャスター:アイスといえば、どのようなフレーバーが好きでしょうか。「アイスクリーム白書2025」が10代〜70代の男女1400人に調査した「好きなアイス