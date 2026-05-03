記事ポイント天保3年創業の京都・宇治 伊藤久右衛門が、2026年4月28日より期間限定の「新茶パフェ」を提供中です摘みたての宇治新茶を使ったクラッシュ新茶ゼリーをベースに、わらび餅・抹茶アイス・煎茶マカロンなど11種の素材を重ねた贅沢な構成です宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定で、単品1,390円（税込）から楽しめます 京都・宇治の老舗茶屋 伊藤久右衛門が、旬の宇治新茶を存分に味わえる季節限定