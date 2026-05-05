グリーンカラーが映える抹茶の「限定ドーナツ」が賑わいを見せている【ミスタードーナツ】。5月下旬まで味わえるこのドーナツシリーズは、ポン・デ・リング系の他に、どらやき風のドーナツも登場しています。今回はそんな抹茶好きにはたまらない限定ドーナツをご紹介します。数種類買って、食べ比べを楽しむのもおすすめです。 ほっこりとした味わいに癒されそう……！