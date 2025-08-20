この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」の動画で、外科医・がん専門医の佐藤典宏（さとう・のりひろ）医師が、「予後が悪い（生存率が低い）がん」5つと早期発見のための方法について解説した。

佐藤医師は近年の治療の進歩に触れ、「がん全体の5年生存率は65％を超え、70％に近づいている」と述べた。さらに「前立腺がん、乳がん、甲状腺がんは5年生存率が90％を超えており、（一般的には）治りうるがんと考えられる」と語り、治療成績の向上に言及した。

一方で、「依然として治りにくいがんもあり、5年生存率が50％以下のものもある」と指摘。特に注意すべきがんとして、食道がん、肺がん、肝臓がん、胆道がん（胆のうがん、胆管がん）、すい臓がんを挙げた。共通点として、肺がん以外は「自治体のがん検診がない」とし、そのため「見つかる機会が少ない」「症状が出た時点で進行していることが多い」と述べ、早期発見の難しさを示した。

動画では、次のような具体的な検査と留意点が紹介された。

・食道がん
「内視鏡検査を受けない限り、早期発見は難しい」。特に喫煙者や、アルコール摂取で顔が赤くなる人は危険因子に当たるとして、NBI（Narrow Band Imaging：狭帯域光観察）内視鏡に対応する医療機関で、定期的な内視鏡検査を受けるよう勧めた。

・肺がん
自治体検診の中心は胸部X線（エックス線）だが、感度が十分でない場合があるとし、喫煙者・ヘビースモーカーには年1回の胸部CT検査を推奨した。

・肝臓がん
肝炎ウイルス検査を（自治体制度により）無料で受けられる場合があるとし、陽性であれば専門機関での治療と経過観察が重要と述べた。近年増加傾向にあるNASH（nonalcoholic steatohepatitis：非アルコール性脂肪性肝炎）由来の肝臓がんにも注意を呼びかけ、定期的な腹部エコー（超音波）検査が有効と説明した。

・胆道がん（胆のうがん、胆管がん）
腹部エコー（超音波）検査で胆道の拡張やポリープ、腫瘍などを捉えることで、早期発見につながる場合があると述べた。

・すい臓がん
最も予後が悪いとされ、「症状が出にくく、早期発見が難しい」。腹部エコー検査に加え、主膵管の拡張や、液体がたまったのう胞の発見が診断につながる場合があるとした。家族歴や糖尿病がある人は危険因子に当たるとして、「腹部エコー検査を定期的に受ける」重要性を強調した。

佐藤医師は、これらの見つかりにくいがんについて、各自がリスク因子を把握し、適切な検査を主体的に受けることが大切だと繰り返し述べた。

YouTubeの動画内容

00:00

がん治療は日々進歩！でも油断できない「治りにくいがん」の存在
01:31

自治体検診がない「食道がん」と「肺がん」の早期発見法
04:54

「肝臓がん」は肝炎ウイルスと脂肪肝に注意
06:00

「胆道がん」と「すい臓がん」は腹部エコーがカギに
07:41

「見つかりにくいがん」の対策まとめ

