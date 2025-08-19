「着やすくて万能！」【無印良品】マニアの太鼓判♡「スウェットTシャツ」

Tシャツがコーデの主役になる今の季節。色物のボトムスとも合わせやすく、幅広いスタイリングで活躍しそうなTシャツが【無印良品】から登場！ 今回は、無印良品マニアの@marin_vvvさんが「万能」と太鼓判を押すグレーのスウェットTをご紹介。ゆるっとしたスウェット素材のTシャツは着心地も良さそうで、ワードローブの1軍になるかも。

ゆるっと着られるスウェット素材のTシャツ

【無印良品】「ライトスウェットクルーネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

ゆるっとラフに着られそうなスウェット素材のクルーネックTシャツ。@marin_vvvさんによると「そんなに分厚くなくて今の時期でも着やすかった」とのことで、暑い季節でも楽に着られるようです。シンプルさを追求した無駄のないデザインは、ワイドパンツからフレアスカートまで幅広いボトムスにマッチするはず。@marin_vvvのようにあえて大きめのXLサイズを選んで、こなれ感たっぷりに着こなすのもおすすめ。

コーデに困ったときの救世主になる「万能カラー」

@marin_vvvさんによると「カーキ・ネイビー・色物と相性良くてやっぱりグレーは万能カラーだと再認識」したとのことで、手持ちの幅広いボトムスとのスタイリングを楽しめそうです。ラフな風合いのスウェットTシャツにワイドパンツを合わせれば、メンズライクなこなれコーデに。スポーティーなキャップで今年らしいエッセンスをプラスすると、さらに上級者見えが狙えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M