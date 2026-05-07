「木を持ち帰りたいイヌVS置いて帰ってほしい飼い主」【動画】木の枝を持って帰りたい犬さん、ドアにゴンゴン当たってますこんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、口に長い棒をくわえて、こちらをじっと見つめてくる白い犬さんの写真と動画。動画にはドッグランの出口の戸を細めに開けつつ「（棒を地面に）置いて」という飼い主さんの声と、あきらめきれずに棒をくわえたまま何度も戸を通ろうとする犬さんの様子が映