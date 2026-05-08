お笑いユニット「おいでやすこが」のこがけん（47）が7日に放送された日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（後8・54）に出演。珍しいアルバイト経験を明かした。スタジオトークで「思い出に残っているアルバイト」について話題となり、こがけんは「僕は全く仕事ももらえない時の話ですけど…」と切り出し、かつて「進学塾の黒板消し」のバイトをしていたことを告白。この聞き馴染みのない職種に、スタジオからは「黒板消し？