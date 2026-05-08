Linux搭載PCメーカーのStar Labsが16インチノートPC「StarFighter 16-inch」を発売しました。StarFighter 16-inchはファームウェアなどのソースコードが公開されており、パーツ交換やファームウェアの改造を実施しても保証が継続します。StarFighter 16-inch - Star Labs®https://jp.starlabs.systems/pages/starfighterStarFighter 16-inchはIntel Ultra 5 125Hを搭載した「Standard」、Intel Ultra 9 285Hを搭載した「Ultra