若いころほど、自信満々の人は頼りがいがありそうに見えるものですよね。でも「そういった人の言動が本当に正しいかは、冷静に判断してほしい」と話すのは、栗林桃花さん（仮名）。そんな桃花さんが年上の頼れる彼氏を信じて大変な目に遭った話を聞かせてくれました。◆自信満々の年上彼氏にハマる当時10代だった桃花さんは、アルバイト先をもうすぐ辞めるというタイミングで、店長としてやってきた和希（仮名・20代）さんと意