【サンパウロ共同】大西洋を航行中に「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出たクルーズ船を巡り、南米チリの保健省は7日、発症者がチリ訪問中にウイルスに感染した可能性を否定する声明を発表した。隣国アルゼンチンの保健省によると、確認された「アンデス型」ウイルスはアルゼンチンとチリでのみ感染例が報告されている。船内の発症者は昨年11月から今年4月にかけて両国とウルグアイを訪れていた。チリ保健省は、発症者の