北朝鮮の金星国連大使は6日、国連本部で開かれている第11回核拡散防止条約（NPT）再検討会議をめぐり、米国などが北朝鮮の核保有を問題視しているとして、強く反発する談話を発表した。朝鮮中央通信が7日、伝えた。金氏は談話で、米国と一部の国が「条約外の核保有国」である北朝鮮の地位と「主権的権利」に言いがかりをつけ、会議を「悪意ある非難の場」に変えていると主張した。北朝鮮は2003年、NPTからの脱退を宣言しており、金