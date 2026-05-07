外国人と口論」との証言も。夜の名古屋・栄で男性が刺されました。 【写真を見る】名古屋･栄で会社員の18歳男性が刺される ｢外国人と口論｣との証言も… 午後10時過ぎに｢友人が刃物で刺された｣と通報 （田中希宜記者）「5月6日の夜、人通りの多いプリンセス大通りの駐車場で、18歳の男性が男2人に刺されたということです。辺りは今も広範囲に血が残っています」 警察によりますと、5月6日午後10時過ぎ中区栄3丁目の駐車場で「