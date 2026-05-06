多くの人が貯蓄の目標として掲げる「1億円」。では、いったいどのような人が1億円を持っているのでしょうか？お金持ちかどうかを見た目や住まいで判断する人は多いのですが、実際には意外な特徴や、日々の習慣を備えているものです。圧倒的な「ゆとり」を感じるお金持ちだからゆとりがあるのか、ゆとりがあるからお金持ちなのかは分かりませんが、預貯金額が多いお客さまからは、ゆとりを感じることが多かったように思います。銀行