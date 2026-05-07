日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが5月7日、更新。“次の祝日”を知らせる投稿をしています。【画像】うそだろ…？コチラが「次の祝日」です！（衝撃）次の祝日は…いつ？同日、X上では「連休明け」「GW明け」「休み明け」などのワードがトレンドに。多くの人が連休の終わりを嘆く中、公式アカウントは「次の祝日」を画像で投稿しました。画像には「次の祝日は7月20日（衝撃）」の文字が。公式アカ