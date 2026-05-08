関西電力によりますと、8日午前4時ごろ、福井県にある美浜原発3号機の高圧タービン周辺で運転中に蒸気漏れが確認され、約15分後に原子炉を手動停止したということです。  関西電力は「蒸気に放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はない」としていて、原因を調査しています。