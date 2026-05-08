岡山南警察署 警察によりますと、8日午前3時10分ごろ岡山市南区豊浜町の県道で、乗用車とバイクが衝突し、バイクに乗っていた男子高校生（17）が重体です。 乗用車を運転していた20代の男性にけがはありませんでした。 現場は見通しの良い片側1車線の道路です。