北中米W杯開催まで1カ月あまりとなったいま、各国で代表メンバー26選手の発表が間近となっている。日本代表の場合は5月15日におこなわれる。一方で、本大会での活躍が期待されながら、さまざまな理由からメンバー落ちの危機に陥っている選手たちがいる。“ブラジルサッカー界の至宝”ネイマールも、そのひとりかもしれない。サントス（ブラジル）に所属するネイマールが、プレー以外で世間を騒がせたのは、5月3日の練習中で