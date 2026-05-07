バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）ＳＲ渋谷が７日、今秋スタートの新トップリーグ「Ｂリーグ・プレミア」へ向けて１月末に行った新人ドラフト「Ｂリーグドラフト２０２６」で全体１位指名していた日本代表の山崎一渉（２２）と契約合意し、来季から加入すると発表した。この日は都内で新リーグを前にＳＲ渋谷の「ＢＲＡＮＤＮＥＷＳＴＡＧＥ」が行われ、新クラブ名が「東京サンロッカーズ」となり、プライマリ