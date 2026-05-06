「痩せたら土屋太鳳に絶対似る」――友人のその一言をきっかけにダイエットを始め、25キロの減量に成功した女性がいます。丸みのあった頬はすっきりとし、別人のようにシャープになったフェイスライン。そんなビフォーアフターの写真を20代の女性がInstagramに投稿したところ、大きな反響を呼びました。【アフター写真】「痩せたら土屋太鳳さんだ」。その一言で25kg減量したなこさん投稿したのは、ミス筑波大学グランプリ（2022年