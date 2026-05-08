【「世界最強の魔女、始めました ～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」12巻】 5月8日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「世界最強の魔女、始めました」の12巻を5月8日に発売する。価格は792円。 本作は世界最強の少女・ローナを主人公としたハチャメチャ異世界ファンタジー。累計70万部を突破しており、2026年10