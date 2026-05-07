「月50万円から」収入の軸はパパ活妊娠期間に稼いだ額は「10ヵ月で800万円くらい？」。そう真顔で言うのは、新米ママの恵理子さん（36歳・仮名）だ。７歳年上の旦那とは交際10年、結婚して７年。念願の第１子妊娠に旦那は大喜びだったが、恵理子さんは手放しでは喜べなかった。「私はOLをしているんですが、実は妊娠前からパパ活をしていて。定期で入るお手当てが収入の軸になっていたんです。だから、妊娠できたことは嬉しかった