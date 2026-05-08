突然ですが、「RNA」が何の略か知っていますか？授業を思い出して…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「リボ核酸」でした！RNAとは「リボ核酸」の略語です。DNAと並んで生命活動に欠かせない核酸の一種で、細胞の中で重要な役割を担っています。RNAはDNAと同様に、ヌクレオチドと呼ばれる小さな分子が鎖状につながった構造をしています。ただし、DNAが二重らせん構造をとるのに対し、RNAは基本的に一本鎖で存在します。