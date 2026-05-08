193cmの元JリーガーGKで料理研究家の小泉勇人氏が、1食につき8～12皿と大量の皿に盛られた料理をアップし、「作るのは任せて。洗い物は任せていい？」とX(旧ツイッター)にアップ。これに同じく料理研究家のリュウジ氏が「片付けまでが料理です片付けまでが料理です片付けまでが料理ですあと人任せにするには皿多すぎです」とリポストし、話題になっている。 【写真】騒動の発端となった大量の小