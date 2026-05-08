茨城県の久慈川の河口近くで男性の遺体が見つかりました。2日に潮干狩り中に流された37歳の男性の可能性があるということです。【映像】捜索をおこなう海上保安庁の隊員らの様子7日午後1時ごろ、茨城県東海村を流れる久慈川の河口からおよそ400メートル沖合で「遺体が浮いている」とボートで釣りをしていた男性から通報がありました。海上保安庁によりますと、発見された遺体は男性で、年代などから2日に近くで潮干狩り中に