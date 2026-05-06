ちょっと便利な機能と、可愛い見た目が魅力の「優秀チャーム」を【セリア】でゲットしてみて。ユニークでひねりの効いたアイテムが、外出時の快適さを叶えたり、気分を上げたりしてくれそうです。今回は、リップの収納に使えるアイテムと、オリジナルチャームが作れるアイテムをご紹介。気軽に取り入れられそうなチャームをぜひお見逃しなく。 取り違えの防止にも！リップの持ち運びに便利なチャー