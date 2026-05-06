俳優のMEGUMIさんは5月5日、自身のInstagramを更新。4カ月で−4kgのダイエットに成功した圧巻のスタイルを披露しました。【写真】MEGUMI、圧巻スタイルを披露！「4ヶ月でマイナス4キロはお見事です」MEGUMIさんは「お知らせです」と2枚の写真を投稿。ほっそりとしたウエストやおなか、二の腕が際立つ姿を披露し、「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます」と報告しました。「実は40代に入って