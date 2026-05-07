米連邦地裁が公開したエプスタイン氏の「遺書」/US District Court Southern District of New York（CNN）米連邦判事は6日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏が自殺時に残したものとされるメモを公開した。この文書は検証がなされておらず、日付も入っていない。遺書を見つけたと主張する元同房者が起こした裁判の訴訟事件一覧表に添付されていたものだ。無署名のメモの一部には以下のように記