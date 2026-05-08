「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日夜、Xを更新。ALSOKが今年発表した「全国治安ワーストランキング」をデータを引用した上で「大阪で犯罪をしても、4人中3人は捕まらない。犯罪をして逃げきれた人を身近に見ちゃうと、人は低きに流れる」と、問題提起している。ひろゆき氏が引用したのは、ALSOKが26年1月29日に発表した「全国治安ワーストランキング」。刑法犯遭遇率、刑法犯認知件数、刑法