東京・上野駅近くの矯正歯科医院が突如閉院状態となり、治療途中の患者らに不安と混乱が広がっている。院長の体調不良を理由に診療が停止されたまま、十分な説明や返金対応もなされていないとの声が相次ぐ。何が？突然、矯正歯科医院が閉院ピンクのカーペットにオフホワイトの診療台が並ぶ矯正歯科医院、現在は一変して、殺風景なコンクリートがむき出しの状態になっていた。矯正歯科医院が突如、閉院状態となり、患者や関係者が戸