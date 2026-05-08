夏が近づき、高校野球の春季大会は上位の顔ぶれが出そろい始めた。社会人は各地で大会が開かれ、大学の春季リーグも大詰めだ。今回の「アマ野球のせかい」は、デイリースポーツが独自で選んだ今秋ドラフト候補の近況を特集。１５４キロ右腕のＹＢＳホールディングス・加藤響投手（２３）は、大学時代の指名漏れをバネに社会人で飛躍を期す。◇◇２年前の悔しさを糧に進化してきた。ＹＢＳホールディングス・加藤は「志