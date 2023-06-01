スタイルの良さが際立つワンピース姿のいずみからの情熱的なアプローチを受け、浜辺で二人が力強くハグを交わすと、スタジオから安堵の声が漏れた。【映像】背中に手を回し…スタイル抜群の女性市議会議員を強く抱きしめる石丸伸二5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャ